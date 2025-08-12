Смольный расторг договор с застройщиком Галерной гавани

Администрация Санкт-Петербурга после практически пяти лет судебных разбирательств расторгла договор с «ООО Марина» — компанией, строившей плавучие дома в Галерной гавани. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Судебные споры о правомерности строительства десяти домов на воде в Галерной гавани начались еще в 2020 году. Застройщику несколько раз удалось доказать свою правоту, однако 31 июля тринадцатый арбитражный апелляционный суд все же постановил расторгнуть договор водопользования от 31 июля 2014 года и взыскать с ООО «Марина» пошлины по иску и апелляционным жалобам — всего 66 тыс. рублей. Также компанию занесли в реестр недобросовестных водопользователей — в течение двух лет она не сможет оформлять документы на использование водных пространств.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Квартал разбирают по частям».

Артемий Чулков