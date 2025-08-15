Бывшего иеромонаха РПЦ из Петербурга Иоанна Курмоярова признали иноагентом

Экс-иеромонаха РПЦ из Санкт-Петербурга Иоанна Курмоярова признали иностранным агентом, следует из картотеки Минюста РФ. Годом ранее он вышел из колонии после отсидки по делу о фейках об армии за видео на YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный иностранным агентом бывший иеромонах Иоанн Курмояров (справа) перед началом заседания в Калининском районном суде Санкт-Петербурга по делу о дискредитации ВС РФ в августе 2023 года.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Список иноагентов Минюст обновил в пятницу, 15 августа. В него попали Иоанн Курмояров, публицист Марк Солонин, журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников, а также культурный центр из Сыктывкара «Револьт-центр» (все признаны иностранными агентами в РФ). Из реестра исключили ООО «Философия ненасилия» в связи с ликвидацией организации.

Господин Курмояров (признан иноагентом) служил в РПЦ с 2011 по 2021 год, сначала на Украине, затем в России. Бывший иеромонах возглавлял кафедру богословия в Новосибирской семинарии. Был вынужден уйти из РПЦ после открытой критики стилистики храма Вооруженных сил России. Экс-священник также выкладывал в YouTube видео, в которых рассуждал в том числе об СВО.

Его задержали в июне 2022 года по статьям о фейках об армии и разжигании ненависти и вражды по религиозному признаку (в видео он сравнивал православных и мусульман). Священнослужитель полностью признал вину. В августе 2023 года суд назначил ему три года колонии и два года запрета на администрирование сайтов — это наказание ниже, чем прописано в статье. Спустя год экс-иеромонах вышел на свободу, весной 2025 года стало известно, что он уехал из России во Францию.

Полина Пучкова