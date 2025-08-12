С мигрантов снимают курьерские рюкзаки

Вслед за такси мигрантам в Санкт-Петербурге запретили работать в службах доставки. Речь идет о приезжих из ближнего зарубежья, которые трудятся в России на основании патента. Службам доставки, так же, как и службам такси, отвели три месяца, чтобы те могли подготовиться к нововведениям и «привести численность используемых ими иностранных работников» в соответствие с постановлением губернатора. Запрет будет действовать до конца года. По оценкам экспертов, в Петербурге в доставке работают около 12 тыс. мигрантов. Ограничения уже к ноябрю приведут к дефициту курьеров и росту стоимости доставки, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Петербурге до конца 2025 года запретили нанимать иностранных граждан, трудящихся по патенту, на работу курьерами. Речь идет сразу о четырех видах деятельности по ОКВЭД: «курьерская», «по курьерской доставке различными видами транспорта», «по доставке еды на дом», «курьерская прочая». Запрет коснется приезжих из безвизовых стран: Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины.

Соответствующее постановление 11 августа подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Изменения были внесены в документ, которым две недели назад, запретили брать мигрантов на работу в сферу «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».

Введение новых ограничений, как уверяют в Смольном, направлено «на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе». Кроме того, в правительстве полагают, что запрет освободит рабочие места для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов. В Смольном заявляют, что мигранты составляют незначительную долю от общего числа занятых в этой сфере, поэтому нововведения «не повлияют на стабильность рынка доставки».

По данным Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС, в Петербурге в сфере доставки работают более 60 тыс. человек, из них около 20% (12 тыс.) — мигранты.

Запрет вступит в силу через три месяца: за это время компании должны «скорректировать кадровую политику» — простыми словами, уволить мигрантов, работающих по патенту. При этом в случае с курьерами пока о возможном продлении ограничений на 2026 год речи не идет.

Принятие запрета на работу мигрантов в службах доставки обсуждалось еще в конце мая. Однако на несколько месяцев от идеи отказались. Об этом в том числе просила Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС.

В июле петербургская полиция в течение двух недель проверяла работу доставщиков. В ходе рейда органы выявили, что около 900 курьеров проживали в России с нарушениями миграционного законодательства. Кроме того, после проверки 228 мигрантов будут выдворены из страны, сообщили в региональном МВД.

Это не первые ограничения для курьеров, принятые в Петербурге в этом году. С 1 июля курьерам запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и электровелосипедах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью более 10 км/ч. В определенных локациях во всех 18 районах города поездки запрещены полностью.

«К сожалению бизнес не был услышан и наши аргументы относительно возможных рисков в случае запрета работы мигрантам в доставке не учтены. К ноябрю, к высокому сезону, когда спрос на доставку увеличивается, мы однозначно получим дефицит исполнителей, рост стоимости доставки в Петербурге. По нашим экспертным оценкам, стоимость доставки может увеличиться в 1.5–2 раза. А вознаграждения курьеров — на 20% и выше. Заменить мигрантов в доставке будет сложно, и даже переходный период в три месяца вряд ли сможет привести рынок в необходимый баланс в ближайшие месяцы»,— комментирует президент Ассоциации МАКС Александр Митюков. По его мнению, принятые меры в первую очередь скажутся на малом и среднем бизнесе, который не сможет конкурировать с крупными игроками.

В «Яндексе» полагают, что запрет на трудоустройство мигрантов, работающих в России по закону, в такси и службы доставки усугубит имеющийся дефицит кадров в этих сферах, грозит уходом исполнителей в тень и ростом цен на услуги. «В Санкт-Петербурге уже сейчас не хватает водителей такси и курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. После вступления в силу запрета на работу по патентам дефицит исполнителей в этих двух отраслях увеличится до 40 тыс. человек. Это может спровоцировать рост цен на такси на 10–15%, а на доставку — более чем в два раза»,— прокомментировал представитель городских сервисов «Яндекса».

Надежда Ярмула