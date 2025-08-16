Два пенальти, четыре гола и ничья

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 2:2 в матче пятого тура чемпионата России, прошедшем в Москве. Петербуржцы завершали игру вдесятером после удаления капитана Дугласа Сантоса, вышедший на замену Александр Соболев сравнял счет. Но в целом игра сине-бело-голубых разочаровала. Ничем не проявил себя новичок Жерсон, другие футболисты петербургского клуба были не лучше.

Тренеры обеих команд — Сергей Семак и Деян Станкович — перед матчем оказались под градом критики. И «Зенит», и «Спартак» неудачно начали сезон, расположившись после четырех туров в середине турнирной таблицы. И если петербуржцы немного поправили свои дела, обыграв в кубковой встрече «Рубин», то красно-белые еще больше закопались, уступив в игре на Кубок России махачкалинскому «Динамо». Деяна Станковича, главного тренера москвичей, СМИ дружно отправляли в отставку перед матчем с «Зенитом».

Сергей Семак выпустил на игру с самым принципиальным соперником максимально «иностранный» состав. Из россиян по месту рождения в нем был только вратарь Денис Адамов, поменявший на последнем рубеже Евгения Латышонка, игравшего до этого. В лимит на легионеров «Зенит» вписался благодаря российскому паспорту Дугласа Сантоса и правилу, согласно которому футболисты из Казахстана не считаются в чемпионате России иностранцами: таким был защитник Нуралы Алип.

К радости болельщиков петербургской команды, которые не обращают внимание на подобные нюансы, гости открыли счет на 15-й минуте. Маркиньос, хавбек «Спартака», в штрафной площади сбил рванувшегося к мячу Луиса Энрике, и судья Артем Чистяков назначил пенальти. Матео Кассьерра с первой попытки не смог переиграть голкипера соперников Александра Максименко, но позже добил мяч в сетку, воспользовавшись нерасторопностью защитников москвичей.

«Спартак», надо отдать ему должное, быстро отыгрался. И снова не обошлось без правильного решения арбитра, который не остановил атаку хозяев после фола игрока «Зенита», — спартаковцы разыграли мяч на правом фланге, и Маркиньос красивым ударом отправил его в дальнюю «девятку». Вратарь Адамов спасти команду никак не мог. Дальше «Спартак» чаще атаковал, выжимал зенитовцев со своей половины поля и на 38-й минуте забил еще один гол. Отличился португальский новичок красно-белых Жедсон, получивший передачу с фланга и пробивший головой под перекладину. Вратарь «Зенита» отбил мяч, но так неудачно, что тот, ударившись о газон, залетел в ворота.

А вот Жерсон, который пополнил состав «Зенита» примерно в то же время, что и Жедсон (за бразильца клуб из Петербурга заплатил 25 млн евро, а «Спартак» купил португальца за 27 млн), ничем себя в первом тайме не проявил. И вся полузащита, и атака гостей, где были Вильмар Барриос, Вендел, Энрике, Педро, Кассьерра, выглядели крайне неубедительно. Только удары Густаво Мантуана и Нуралы Алипа, нанесенные издали, потревожили вратаря «Спартака» Максименко на исходе первого тайма. Он с обоими справился. Создать что-то с помощью командной игры «Зенит» не смог.

В перерыве Сергей Семак провел замены с целью переломить ход матча — на поле вышли защитник Роман Вега и нападающий Александр Соболев. Но в начале второго тайма гостей подстерегала новая неприятность: вторую желтую карточку получил Дуглас Сантос, капитан команды. Он уже давно не демонстрирует хорошей игры, а тут откровенно подвел коллег, наступив на ногу соперника (в первом тайме была желтая за захват игрока «Спартака» руками). «Зенит» после этого перестроился и, как ни странно, заиграл увереннее. Терять все равно было нечего. Каких-то слаженных коллективных действий петербуржцы не демонстрировали, но снова принесло удачу индивидуальное мастерство. На этот раз его продемонстрировал Соболев, выступавший ранее за «Спартак». На 63-й минуте он обыграл в штрафной сразу двух опекунов и хлестким ударом послал мяч в ближний угол. Максименко оказался не готов.

В оставшееся время хозяева, игравшие в большинстве, атаковали, пытаясь вырвать победу. И на 87-й минуте случилась развязка. Судья Чистяков, работавший до этого хорошо, вдруг «разглядел» какой-то пенальти в штрафной «Зенита», когда за мяч боролись два игрока. Нападающий «Спартака» Эсекьель Барко ударил в левый угол, Адамов отбил мяч, затем отразил еще один удар, и только с третьей попытки спартаковцы поразили цель. Но тут ВАР стал проверять момент, и через несколько минут судьи отменили взятие ворот. По какой причине, снова осталось неясным. Как и почему назначили 11-метровый в ворота «Зенита». Как позже выяснилось, Барко при исполнении пенальти поскользнулся и задел мяч обеими ногами — это запрещено правилами.

В итоге соперники разошлись миром 2:2, оставшись в середине турнирной таблицы. Эти позиции отражают их уровень в чемпионате России. Есть команды, которые играют лучше. Но если для «Спартака» это более-менее привычная ситуация, то кризис «Зенита» затянулся. Теперь никто не знает, чего ждать от команды. И она сама в том числе. Следующий матч в РПЛ сине-бело-голубые проведут 23 августа на «Газпром Арене» против махачкалинского «Динамо».

Кирилл Легков