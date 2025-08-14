Книжный магазин «Листва» в Петербурге станет одним из резидентов Дома Брюллова

Скандальный книжный магазин «Листва» в Санкт-Петербурге станет одним из резидентов «Брюллофта» — креативного кластера в здании Дома архитектора Брюллова на Васильевском острове, сообщил «Ъ-СПб» ивент-менеджер лавки Савва Федосеев. Исторический особняк находится на Кадетской линии, 21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренне пространство книжного магазина «Листва»

Фото: Соцсети книжного магазина «Листва» Внутренне пространство книжного магазина «Листва»

Фото: Соцсети книжного магазина «Листва»

В конце прошлого года в «Листве», располагавшейся ранее на Литейном проспекте и заработавшей репутацию места притяжения для русских националистов, заявили, что прекращают работу на неопределенный срок, чтобы открыться в другом месте и с обновленной концепцией.

Новое помещение, отметил господин Федосеев, будет больше в три раза, а высота потолков — в два. Теперь там будут проводиться дебаты, небольшие концерты и организован киноклуб. «У нас появится намного больше инструментов для, в хорошем смысле слова, пропаганды великой исторической России. Мы сможем больше показывать, рассказывать и демонстрировать»,— подчеркнул он.

Открытие намечено на осень, но пока точной даты нет, так как сейчас в здании проводится масштабная реставрация.

«Изначально нам говорили, что реставрация подойдет к концу летом, но там очень серьезная работа сейчас продолжается: каждая мозаика, каждая роспись — все восстанавливается, как было в Российской империи при старых владельцах. Поэтому мы терпеливо ждем, параллельно готовимся, набираем команду, готовим концепцию»,— уточнил ивент-менеджер.

Лавка, основанная издательством «Черная сотня», неоднократно имела проблемы с правоохранительными органами. В частности, полиция изымала там книги, в том числе работы Эдуарда Лимонова, а также политические трактаты для проверки на экстремизм. Запомнился магазин также инцидентом с отменой лекции экс-министра обороны ДНР и отставного офицера ФСБ Игоря Стрелкова, получившего в 2024 году четыре года за экстремистские посты.

Андрей Кучеров