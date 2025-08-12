Годовщина «Курска» без лишних слов

На Серафимовском кладбище Петербурга почтили память погибших моряков атомной подлодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 25 лет назад. Печальную дату отметили без традиционных речей и панихиды на могилах. Моряков, посещающих подобные мероприятия, тоже поубавилось. Как вспоминали погибших членов экипажа атомного крейсера в Санкт-Петербурге — в репортаже «Ъ-СПб».

Ежегодные памятные мероприятия, посвященные гибели «Курска», проходят по всей стране, но, пожалуй, самые важные церемонии — в Санкт-Петербурге. Здесь покоится наибольшее количество членов экипажа затонувшей подлодки, 32 человека из 118 погибших. Более того, после трагедии в 2000 году родственникам погибших предложили переехать в Петербург, где учились многие моряки, согласились на это 56 семей членов экипажа. Но на Серафимовское кладбище приезжают и из других регионов, в том числе из Севастополя, куда тоже переезжали семьи подводников еще до 2014 года.

Часть родных жертв «Курска» посещают траурные мероприятия вместе. Некоторые любят почтить память в тишине без лишнего пафоса. Такие в 25-ю годовщину тоже были, они пришли к могилам уже после массовой церемонии, чтобы была возможность помянуть друзей и близких в более приватной обстановке.

Некоторые родственники как будто устали от громких мероприятий под прицелом камер. Но кто-то был и рад встречам. «Когда бы еще увиделись?! Печальные даты, но мы рады встретиться»,— обнимались две женщины у мемориала с бронзовым буревестником.

С утра у входа на Серафимовское кладбище начали собираться курсанты Военно-морской академии. В паре кварталов от кладбища они покупали гвоздики. В какой-то момент один из парней отделил из своей охапки цветов парочку и оставил их у памятника жертвам блокады Ленинграда. Судя по взглядам других воспитанников академии, этот жест не был запланирован.

Около мемориала погибшим на АПЛ «Курск» тем временем уже вовсю репетировали возложение цветов и венков, чтобы под камеры во время визита губернатора Александра Беглова сделать это без запинок. Сотрудники местной администрации обсуждали, как передавать цветы градоначальнику, чтобы их он возложил на могилы каждого моряка. Подготовка к церемонии кипела вовсю под наблюдением отставных моряков на пенсии. Те улыбчиво здоровались, отдавали честь, радовались, что увидели старых знакомых живыми и здоровым, вспоминали байки из своих походов в море. «Я почти ничего уже не вижу, но видно, что лицо наше, морское!»— поприветствовал один из стоявших, проходящего мимо моряка.

Ровно в два часа дня суета прервалась недолгой официальной частью. Голос из колонок напомнил всем, что сегодня 25 лет со дня трагедии в Баренцевом море. Без лишних слов к памятнику пошел возлагать цветы господин Беглов. Отдавали честь и поминали жертв «Курска» моряки-подводники (от курсантов до пенсионеров) под звуки военного оркестра. Это у них было отрепетировано: по двое подойти к памятнику, возложить две гвоздики, отдать честь и уйти. Возлагали цветы и участники движения «Юнармия». Конечно, принесли букеты родственники погибших. Они тоже были заранее проинструктированы, как сделать это организованно. Отчасти из-за такого протокола часть родных любит приходить поминать близких отдельно, говорят участники церемонии.

Речей к такой важной годовщине не было. Как и не было панихиды, которую раньше проводили в том числе на кладбище. В этот раз обошлись службой в Николо-Богоявленском морском соборе. Сейчас на подобные мероприятия приходит очень мало моряков, заметно меньше, чем раньше, заметил на панихиде ветеран ВМФ Кирилл Тулин.

После минуты молчания Александр Беглов в сопровождении заместителя главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Воробьева, разложив цветы, подошел ко всем могилам 32 моряков, похороненных в Петербурге. В это время родственники членов экипажа уже разошлись к захоронениям близких и поминали их на могилах. «Девочки, Беглов подходит к нам»,— воскликнула женщина, перекрывающая проход губернатору. Тот остановился, и о чем-то тихо побеседовал с родными погибших. Во время одной из таких бесед люди, стоявшие вокруг градоначальника, вдруг разошлись. Оказалось, они стали снимать, как школьник читает стихотворение о том, что «с "Курска" не сойдут уже на сушу».

О легендарной записке капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, чье тело было доставлено первым в Санкт-Петербург, на его могиле говорили между собой пришедшие на церемонию мужчины. «Вы же знаете, что у записки было две части? Одна из них засекречена»,— обращался один из них к другому. Ранее об этом факте говорили и в ВМФ. Правда, в ведомстве настаивают на том, что нераскрытая часть носит исключительно личный характер, а сроки ее опубликования определит Главная военная прокуратура.

У могилы своего отца, старшего лейтенанта Сергея Ерахтина, склонилась 26-летняя дочь Кристина. Она уже на четыре года старше, чем было папе, когда он погиб. Она рассказала, что к 25-й годовщине гибели «Курска» памятник и надгробия отреставрировали. Принимали соболезнования родственники командира подводной лодки «Курск» Геннадия Лячина. Его могила была больше других усыпана цветами. Как, впрочем, и плиты Дмитрия Колесникова, Сергея Дудко, Виктора Парамоненко. Мама Сергея Дудко рассказала, что к этой дате она планировала выпустить сборник стихов о «Курске», собравшихся за эти годы, но финансы это не позволили. До этого она выпустила книгу «Помним всех поименно… К-141» с историями подводников, которые госпожа Дудко собирала по всей России.

Полина Пучкова