Годовщина «Курска» без лишних слов

Как в Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки

На Серафимовском кладбище Петербурга почтили память погибших моряков атомной подлодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 25 лет назад. Печальную дату отметили без традиционных речей и панихиды на могилах. Моряков, посещающих подобные мероприятия, тоже поубавилось. Как вспоминали погибших членов экипажа атомного крейсера в Санкт-Петербурге — в репортаже «Ъ-СПб».

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) во время церемонии.

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) во время церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) во время церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония памяти погибших моряков АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Ежегодные памятные мероприятия, посвященные гибели «Курска», проходят по всей стране, но, пожалуй, самые важные церемонии — в Санкт-Петербурге. Здесь покоится наибольшее количество членов экипажа затонувшей подлодки, 32 человека из 118 погибших. Более того, после трагедии в 2000 году родственникам погибших предложили переехать в Петербург, где учились многие моряки, согласились на это 56 семей членов экипажа. Но на Серафимовское кладбище приезжают и из других регионов, в том числе из Севастополя, куда тоже переезжали семьи подводников еще до 2014 года.

Часть родных жертв «Курска» посещают траурные мероприятия вместе. Некоторые любят почтить память в тишине без лишнего пафоса. Такие в 25-ю годовщину тоже были, они пришли к могилам уже после массовой церемонии, чтобы была возможность помянуть друзей и близких в более приватной обстановке.

Некоторые родственники как будто устали от громких мероприятий под прицелом камер. Но кто-то был и рад встречам. «Когда бы еще увиделись?! Печальные даты, но мы рады встретиться»,— обнимались две женщины у мемориала с бронзовым буревестником.

С утра у входа на Серафимовское кладбище начали собираться курсанты Военно-морской академии. В паре кварталов от кладбища они покупали гвоздики. В какой-то момент один из парней отделил из своей охапки цветов парочку и оставил их у памятника жертвам блокады Ленинграда. Судя по взглядам других воспитанников академии, этот жест не был запланирован.

Галерея «25 лет трагедии “Курска”»

Около мемориала погибшим на АПЛ «Курск» тем временем уже вовсю репетировали возложение цветов и венков, чтобы под камеры во время визита губернатора Александра Беглова сделать это без запинок. Сотрудники местной администрации обсуждали, как передавать цветы градоначальнику, чтобы их он возложил на могилы каждого моряка. Подготовка к церемонии кипела вовсю под наблюдением отставных моряков на пенсии. Те улыбчиво здоровались, отдавали честь, радовались, что увидели старых знакомых живыми и здоровым, вспоминали байки из своих походов в море. «Я почти ничего уже не вижу, но видно, что лицо наше, морское!»— поприветствовал один из стоявших, проходящего мимо моряка.

Ровно в два часа дня суета прервалась недолгой официальной частью. Голос из колонок напомнил всем, что сегодня 25 лет со дня трагедии в Баренцевом море. Без лишних слов к памятнику пошел возлагать цветы господин Беглов. Отдавали честь и поминали жертв «Курска» моряки-подводники (от курсантов до пенсионеров) под звуки военного оркестра. Это у них было отрепетировано: по двое подойти к памятнику, возложить две гвоздики, отдать честь и уйти. Возлагали цветы и участники движения «Юнармия». Конечно, принесли букеты родственники погибших. Они тоже были заранее проинструктированы, как сделать это организованно. Отчасти из-за такого протокола часть родных любит приходить поминать близких отдельно, говорят участники церемонии.

Речей к такой важной годовщине не было. Как и не было панихиды, которую раньше проводили в том числе на кладбище. В этот раз обошлись службой в Николо-Богоявленском морском соборе. Сейчас на подобные мероприятия приходит очень мало моряков, заметно меньше, чем раньше, заметил на панихиде ветеран ВМФ Кирилл Тулин.

После минуты молчания Александр Беглов в сопровождении заместителя главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Воробьева, разложив цветы, подошел ко всем могилам 32 моряков, похороненных в Петербурге. В это время родственники членов экипажа уже разошлись к захоронениям близких и поминали их на могилах. «Девочки, Беглов подходит к нам»,— воскликнула женщина, перекрывающая проход губернатору. Тот остановился, и о чем-то тихо побеседовал с родными погибших. Во время одной из таких бесед люди, стоявшие вокруг градоначальника, вдруг разошлись. Оказалось, они стали снимать, как школьник читает стихотворение о том, что «с "Курска" не сойдут уже на сушу».

О легендарной записке капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, чье тело было доставлено первым в Санкт-Петербург, на его могиле говорили между собой пришедшие на церемонию мужчины. «Вы же знаете, что у записки было две части? Одна из них засекречена»,— обращался один из них к другому. Ранее об этом факте говорили и в ВМФ. Правда, в ведомстве настаивают на том, что нераскрытая часть носит исключительно личный характер, а сроки ее опубликования определит Главная военная прокуратура.

У могилы своего отца, старшего лейтенанта Сергея Ерахтина, склонилась 26-летняя дочь Кристина. Она уже на четыре года старше, чем было папе, когда он погиб. Она рассказала, что к 25-й годовщине гибели «Курска» памятник и надгробия отреставрировали. Принимали соболезнования родственники командира подводной лодки «Курск» Геннадия Лячина. Его могила была больше других усыпана цветами. Как, впрочем, и плиты Дмитрия Колесникова, Сергея Дудко, Виктора Парамоненко. Мама Сергея Дудко рассказала, что к этой дате она планировала выпустить сборник стихов о «Курске», собравшихся за эти годы, но финансы это не позволили. До этого она выпустила книгу «Помним всех поименно… К-141» с историями подводников, которые госпожа Дудко собирала по всей России.

Полина Пучкова

