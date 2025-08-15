Поклонники Виктора Цоя пришли на Богословское кладбище в 35-ю годовщину его гибели

На Богословском кладбище 15 августа людно. Сюда в день 35-летия со дня смерти лидера группы «Кино» Виктора Цоя пришли поклонники рок-музыканта, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Неравнодушные собрались, чтобы почтить память артиста. В 12:27 у могилы Виктора Цоя была объявлена минута молчания. По ее завершении поклонники начали аплодировать в память о своем кумире.

Виктор Цой разбился на машине 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Он стал героем для нового поколения перестроечной России и кумиром для тех, кто родился позже.

О жизни и смерти рок-иконы — в галерее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева, Полина Пучкова