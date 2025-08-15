Годовщина гибели Виктора Цоя оживила Богословское кладбище

15 августа на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге собрались поклонники Виктора Цоя в 35-ю годовщину его гибели. Могилу традиционно посетили отец музыканта и фанаты с атрибутикой группы «Кино». «Старички» русского рока радовались большому количеству молодежи, а та, в свою очередь, наслаждалась вниманием в свою сторону. Грустной атмосферы спустя столько лет после трагедии уже почти не было, за исключением минуты молчания. Печаль растворяло балагурство подвыпивших фанатов с гитарами. Как прошел день памяти Цоя — в репортаже «Ъ-СПб».

На Богословском кладбище люди начали собираться еще задолго до самого важного времени в этот день — 12:28, когда умер Виктор Цой. Все утро к могиле музыканта потоком шли люди с цветами. Кто-то приходил в годовщину в «киношных» футболках, кто-то забегал на кладбище быстро перед работой. Оказалось, гитары звенели у памятника легендарному рокеру даже не с раннего утра. Как только корреспондент «Ъ-СПб» подошел к толпе поклонников Цоя, он поинтересовался у первой же компании, знают ли они тех, кто ночевал у памятника. «Так это мы! Мы тут еще со вчерашнего вечера»,— радостно ответил мужчина, гордо представившийся Виктором. Он поделился, что таких, как они, не очень много, но они собираются ежегодно. Эти компании ночью выпивали, поминали звезду, играли песни под гитару и ждали раннего прихода на кладбище Роберта Цоя, отца солиста «Кино».

Тот пришел в восемь утра, рассказали «Ъ-СПб» фанаты. Он всегда появляется у могилы сына пораньше — не любит лишнего внимания, поэтому и громких речей не произносит. Тем не менее ежегодно в его адрес звучит хором: «Спасибо за сына!»

«Ранние пташки» дня памяти Цоя — это в основном люди, которые провели молодость под его песни. Утром на кладбище стали приходить и одногодки музыканта, и молодежь, которой было достаточно много. Заметную часть пришедших составляли семьи с маленькими детьми, которые тоже были одеты в футболки с изображением рок-легенды.

Ребята, родившиеся сильно после смерти звезды русского рока, моментально привлекали внимание собравшихся «старичков». Их обнимали, им радовались, их проверяли на «фанатство» — спрашивали, знают ли они непопулярные песни музыканта.

Те знали, взрослые ликовали, молодежь — не меньше, поскольку прошла негласную проверку. Особое внимание собравшихся привлекли играющие на акустике молодые парни, скорее даже еще мальчишки. Их яростно хвалили уже успевшие выпить взрослые.

Между тем выпивка на пятачке перед памятником Виктору Цою стала почти обязательным атрибутом. Там царил практически коммунизм: щедрые почитатели творчества «Кино» выставили упаковки пива, которое разбирали желающие. Вся основная активность сформировалась как раз вокруг этой компании, сидящей на траве в кругу. Они вспоминали ушедшего 35 лет назад Цоя его песнями под гитару. Пить поклонники русского рока начали рано, поэтому уже в полдень появились первые уснувшие на траве под солнцем фанаты. Хоть мимо периодически проходили полицейские, проблем на месте не было.

Гитар на кладбище было много. В 12:27, когда большая часть людей собралась у памятника, чтобы объявить минуту молчания, пришлось успокаивать песнопения. Пока одни предлагали тем «завалить», другие призывали: «Давайте без мата в культурной столице». После состоявшейся все-таки минуты молчания кладбище заполнилось аплодисментами и возгласами: «Цой жив!»

Основной поток людей пришелся как раз на это время: поклонники старались прийти именно к минуте молчания. Поэтому сразу после к памятнику выстроилась очередь желающих оставить на могиле цветы. Впрочем, многие оставляли и сигареты, которые порой успешно присваивали себе некоторые из фанатов, желающих закурить на кладбище. На это сетовали другие собравшиеся. Кто-то крестился перед памятником, некоторые плакали. Поминали Виктора Цоя в том числе дети.

«Да какие Милохин и Дмитриенко! Я люблю "Король и Шут", "Кино" и "Сектор газа"»,— делилась в разговоре со взрослым фанатом девочка из поколения зумеров. Собеседник радовался музыкальному вкусу молодого поколения: «Я тоже их люблю. Но еще люблю Талькова и Высоцкого». «Чистые пруды-ы-ы»,— начала девушка, после чего получила приглашение посетить могилу Игоря Талькова на Ваганьковском кладбище.

Для молодого поколения Цой является моральной поддержкой и фундаментом мировоззрения, рассказала в беседе с корреспондентом «Ъ-СПб» одна из фанаток русского рока из числа зумеров. Ее с творчеством группы «Кино» в детстве познакомил отец. По ее словам, в последние годы творчество Виктора Цоя стало актуально как никогда, а он как будто бы является нашим современником.



«Здорово, молодежь!» — вмешался в разговор мужчина. «Да мы сами здесь молодежь, нам как будто по двадцать»,— перебил его другой. Часто звучала песня «Мы ждем перемен». «Перемен ждем после Аляски»,— прокомментировал один из поклонников Цоя, напоминая о вечерних переговорах.

Группы фанатов разбредались, но не по домам, а по соседним могилкам, где можно было присесть и помянуть Виктора Цоя. Одним из ближайших надгробий оказался памятник Михаилу Горшеневу. Уставшие от звучащих по кругу песен «Кино» сменили фокус на песни «Короля и шута».

Тем временем на могиле Виктора Цоя практически не осталось свободного места для цветов — ее буквально засыпали гвоздиками и розами. А поток желающих почтить память музыканта не прекращался. И вряд ли прекратился даже к вечеру.

Полина Пучкова