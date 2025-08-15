Лайтпостеры перевели чиновника на темную сторону

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Чиновник, считают правоохранители, договорился о взятке в 3,5 млн рублей с представителем ООО «Фавор-Гарант». За «откат» он, якобы, обещал рекламной компании помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. Сам господин Ягудин вину признает только частично, настаивая на переквалификации статьи.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Задержанный в конце октября прошлого года экс-зампред транспортного комитета Смольного Ренат Ягудин

Задержанному в конце октября прошлого года экс-зампреду транспортного комитета Смольного Ренату Ягудину (занимал этот пост с 2021 года, курировал Дирекцию по организации дорожного движения и Центр управления парковками, но после ареста, ожидаемо, был сразу же уволен) инкриминируют получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящий момент он находится в СИЗО. В материалах дела говорится, что 23 октября 2024 года чиновник взял через посредника 2,5 млн рублей от представителя ООО «Фавор-Гарант». Последний также привлечен к ответственности по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1УК РФ). Его имя не раскрывается.

ООО «Фавор-Гарант» занимается проектированием, производством, дизайном и монтажом объектов для благоустройства городской инфраструктуры рекламоносителей, уличной мебели и других видов металлоконструкций по всей России и даже за рубежом. Выручка в 2024 году составила 870,4 млн рублей, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла еще значительнее: со 188,9 до 318 млн рублей. По объему выручки компания занимает 14-е место в Петербурге и 173-е в РФ среди конкурентов.

Следствие полагает, что в августе минувшего года Ренат Ягудин узнал, что указанная фирма хочет заключить сделку с ГКУ «Организатор перевозок» (ранее фигурант сам возглавлял данную организацию, которая подведомствена комтрансу.— «Ъ-СПб») на поставку информационных лайтпостеров для остановочных павильонов и предложил руководителю предприятия — производителя рекламоносителей свои услуги, а также «своего» человека для решения вопроса, которому причитался процент.

Обвиняемый, по версии СКР, пояснил гендиректору компании «Фавор-Гарант» Федору Соколову, что заветный госконтракт обойдется ему 3,5 млн рублей, которые тот должен заплатить не позднее октября того же года.

После этого глава компании обратился в ФСБ и в дальнейшем все действия выполнялись под контролем оперативников. Сначала в офисе компании с поличным был задержан посредник. Ему вручили муляж оговоренной суммы, из которых только 20 тыс. рублей были настоящими. С этой «куклой» он поехал к дому на улице Черняховского, где, по данным правоохранителей, сел к Ренату Ягудину в его BMW X5 и передал ему 2,5 млн рублей, «удержав» свою комиссию в один миллион, как и договаривались.

Далее фигурант, сказано в обвинительном заключении, заметив приближающихся силовиков, вытолкал посредника и выбросил полученные деньги на проезжую часть, а после — рванул с места на своем автомобиле, но по итогу был пойман в районе улицы Киевской.

24 октября 2024 года Смольнинский райсуд заключил чиновника под стражу. Как сообщил «Ъ-СПб» источник в правоохранительных органах, господин Якунин признал обстоятельства, но не согласен с вменяемой ему квалификацией. Считает, что правильнее судить его за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

«Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в пресс-службе СКР.

Андрей Кучеров