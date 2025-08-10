Главные новости за неделю 4-10 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение по исковому заявлению ПАО «Газпром» к «Нафтогазу», касающемуся спора об осуществлении транзита газа через Украину. Суд удовлетворил иск, запретив украинской компании судиться с российской в зарубежных судах. «Запретить АО "НАК Нафтогаз Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве, кроме Российской Федерации, любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО "Газпром" по спору»,— цитирует ТАСС решение судьи.

АО «ЗСД» завершило конкурсные процедуры по выбору генподрядчиков для подготовки территории для строительства 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Теперь в Петербурге начинается сам этап подготовки территории для сооружения автотрассы протяженностью 14,1 км, сообщили 4 августа в городском комитете по инвестициям. Приступить к переустройству инженерных коммуникаций и освобождению территорий 2-4 этапов, включая демонтаж зданий и сооружений, а также обследованию земельных участков на наличие взрывоопасных объектов намерены уже в ближайшее время, отметили в Смольном.

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко стал пятым кандидатом в губернаторы 47-го региона. Решение о регистрации господина Дрозденко, выдвинутого «Единой Россией», Леноблизбирком принял на заседании 5 августа. Председатель избирательной комиссии Михаил Лебединский сразу же вручил чиновнику удостоверение зарегистрированного кандидата. Выборы губернатора Ленобласти пройдут с 12 по 14 сентября.

Бывшего начальника радиотехнической службы ВМФ России Олега Лопатиева приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ. Как следует из материалов дела, в период с 2022 по 2025 годы министерством обороны РФ с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» были заключены контракты на поставку техустройств на общую сумму более 400 млн руб. За указанный период, установил суд, фигурант получил от руководства компаний более 8 млн руб. взяток.

Расследование уголовного дела в отношении совладельца петербургского ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. Каштело вменяют пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму), а также ч. 6 ст. 17 п. «д» ст. 102 УК РСФСР (пособничество в убийстве, совершенном общеопасным способом).

Псковский городской суд оставил под домашним арестом еще на два месяца, до 8 октября, заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Заседание о продлении меры пресечения прошло в городском суде в закрытом режиме.

На продолжение строительства второй нитки главного канализационного коллектора (ГКК) из федерального бюджета Санкт-Петербургу будет выделено 11,9 млрд рублей. Об этом по итогам встречи с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным заявил губернатор города Александр Беглов.

Рано утром 7 августа в Красном Селе на проспекте Ленина у Троицкой церкви автомобиль каршеринга KIA Rio протаранил остановку и сбил двух пешеходов, которые ожидали автобуса. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник в правоохранительных структурах. В аварии погибли две женщины. После случившегося депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев разослал каршеринговым компаниям обращение с предложениями по корректировке работы сервисов аренды машин.

Компания «Универсам "Диана"» экс-депутата Заксобрания Петербурга Александра Салаева приобрела «ЮПГ Холдинг» (United Panel Group) с входящими в него Жешартским фанерным комбинатом, «Коми лесная компания» и производителем пиломатериалов «Северо-западная лесная компания». Согласно СПАРК-Интерфакс, бывшими владельцами «ЮПГ Холдинга» с равными долями по 50% значились структура инвесткомпании Proxima Capital Group (PCG) и Игорь Беккер. В PCG «Ъ» подтвердили продажу актива.

Выборгский районный суд Петербурга отправил под домашний арест на два месяца (до 6 октября) Марину Рыбалко, обвиняемую в поджоге машины с женщиной внутри на парковке в Парголово. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Согласно материалам дела, вечером 5 августа Рыбалко, находясь на парковке на улице Первого Мая, подожгла автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max, в котором находилась ее соперница, — по предварительной версии, мотивом преступления стала ревность. Как считает следствие, обвиняемая намеревалась убить потерпевшую, однако медикам удалось вовремя оказать пострадавшей помощь.

В доме № 103 по Невскому проспекту обвалился потолок, под завалами погиб человек. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным СКР, вечером 7 августа при проведении работ на втором этаже здания произошло обрушение пола. Один рабочий (1995 года рождения) погиб, еще один получил травмы — его достали из-под завалов и госпитализировали.

С 8 августа в Санкт-Петербурге начинают действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах придется отдать 80 рублей, поездка в метро обойдется в 86 рублей. В случае оплаты по карте «Подорожник», тариф составит в обоих случаях 60 рублей. Единая карта петербуржца тоже даст скидку — в наземном транспорте спишут 59 рублей, в метро — 60 рублей.

Группа «Акрон» модернизирует четыре агрегата карбамида на своей площадке в Великом Новгороде, что позволит выпускать 2,5 млн тонн продукта в год. Инвестиции в проект составят 80 млн долларов. Как сообщила пресс-служба группы, в рамках проекта модернизации агрегатов № 1-4 планируется увеличить выработку карбамида с 2,1 тыс. до 3,1 тыс. тонн в сутки. Завершение работ запланировано на 2026 год.

В возрасте 63 лет скончался театральный режиссер Юрий Бутусов. Об этом в своих соцсетях сообщила актриса Варвара Шмыкова. Писатель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале со ссылкой на слова заместителя худрука «Театра Наций» Романа Должанского сообщила, что режиссер утонул в море во время купания. «Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе...»,— процитировала Романа Должанского госпожа Альперина.

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по факту затопления морского буксира «Капитан Ушаков» у причала на территории Балтийского завода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Буксир дал крен на правый борт вечером 8 августа, и уже к утру 9-го числа часть судна оказалась под водой Большой Невки. Пострадавших в результате произошедшего не было, общая сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Застройщики квартала Верховного суда на проспекте Добролюбова заключили крупный контракт на благоустройство территории. Договор общей суммой 380 млн руб. был заключен в начале августа. Заказчиком выступает Ремонтно-строительное управление управделами президента, оно провела закупку у единственного поставщика. Срок действия договора — до 15 сентября следующего года.