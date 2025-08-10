Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

В возрасте 63 лет скончался театральный режиссер Юрий Бутусов. Об этом в своих соцсетях сообщила актриса Варвара Шмыкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.»,— написала артистка.

Писатель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале со ссылкой на слова заместителя худрука «Театра Наций» Романа Должанского сообщила, что режиссер утонул в море во время купания.

«Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе...», — процитировала госпожа Альперина Романа Должанского.

Также гибель Юрия Бутусова подтвердил директор театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок.

«Как сообщают, он отдыхал с семьей в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть»,— написал господин Крок в личном Telegram-канале.

Юрий Бутусов родился в Гатчине в 1961 году. После окончания режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства он работал в театре Ленсовета, который впоследствии возглавил (2011-2018). В период с 2018 по 2022 годы господин Бутусов занимал должность главного режиссера Государственного академического театра имени Вахтангова. За свою жизнь он был удостоен множества престижных профессиональных наград, среди них — премия Станиславского, «Золотая маска» и «Золотой софит».

Дарья Астанина