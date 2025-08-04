Арбитраж запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» в зарубежных инстанциях

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение по исковому заявлению ПАО «Газпром» к «Нафтогазу», касающемуся спора об осуществлении транзита газа через Украину. Суд удовлетворил иск, запретив украинской компании судиться с российской в зарубежных судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Запретить АО "НАК Нафтогаз Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве, кроме Российской Федерации, любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО "Газпром" по спору»,— цитирует ТАСС решение судьи.

Кроме этого, «Нафтогазу» запрещено инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства против «Газпрома» за пределами РФ. С украинской компании в пользу «Газпрома» также взысканы судебные расходы в размере 180 тыс. руб.

Напомним, что в мае 2022 года «Нафтогаз» заявил о невозможности осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» посчитал обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора, заключенного в 2019 году. «Нафтогаз» подал иск в Международный арбитражный суд, обвинив российскую компанию в не соответствующем контракту размере оплаты транзита.

Подробнее об этом судебном разбирательстве — в материале «Ъ» «Неустойка в копилку "Газпрома"».

Андрей Цедрик