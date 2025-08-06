Иноагент Шлосберг останется под домашним арестом до октября

Псковский городской суд оставил под домашним арестом еще на два месяца, до 8 октября, заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Заседание о продлении меры пресечения прошло в городском суде в закрытом режиме, рассказали в Telegram-канале регионального отделения «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Господина Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Уголовное дело на политика возбудили в начале лета: 10 июне в квартире «яблочника» и его жены Жанны, а также у его 96-летнего отца Марка Шлосберга и в офисе регионального отделения «Яблока» прошли обыски.

По версии следствия, Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) разместил видеозапись на своей странице в социальной сети «Одноклассники», которая дискредитируют российскую армию. По данным «Яблока», речь идет о видео дебат между господином Шлосбергом и бывшим научным руководителем Института научной информации по общественным наукам РАН Юрием Пивоваровым (оба внесены в реестр иноагентов), «в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной.

Параллельно в Псковском горсуде идут заседания по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), которое было возбуждено в отношении «яблочника» в октябре 2024 года. Очередное слушание состоялось 30 июля, в день рождения политика, ему исполнилось 62 года.

Подробнее об уголовных делах — в материале «Ъ» «Политика выдали “Одноклассники”».

Надежда Ярмула