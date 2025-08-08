«Акрон» увеличивает мощности выпуска карбамида в Великом Новгороде

Группа «Акрон» модернизирует четыре агрегата карбамида на своей площадке в Великом Новгороде, что позволит выпускать 2,5 млн тонн продукта в год. Инвестиции в проект составят 80 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба группы, в рамках проекта модернизации агрегатов № 1-4 планируется увеличить выработку карбамида с 2,1 тыс. до 3,1 тыс. тонн в сутки. Завершение работ запланировано на 2026 год.

В рамках проекта будет построено новое отделение синтеза, дистилляции и компрессии, сопутствующая инженерная инфраструктура. Все четыре агрегата синтеза производства карбамида будут работать по единой технологии с возможностью управления с одного ЦПУ. Генеральным проектировщиком проекта выступает ООО «НПЦ Акрон инжиниринг».

Сегодня на новгородской площадке «Акрон» действуют шесть агрегатов карбамида. Агрегаты № 1-4 были пущены на химкомбинате в 1969–1972 годах, позднее они были модернизированы до мощности 730 тыс. тонн в год.

Накануне в группе «Акрон» заявили о планах по началу освоения месторождения Партомчорр в Кировске Мурманской области.

Андрей Маркелов