Москва выделит Петербургу 12 млрд рублей на главный канализационный коллектор

На продолжение строительства второй нитки главного канализационного коллектора (ГКК) из федерального бюджета Санкт-Петербургу будет выделено 11,9 млрд рублей. Об этом по итогам встречи с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным заявил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, ранее Петербург подал заявку на получение средств из федерального центра для продолжения реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов города. Она была одобрена.

До этого ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершило строительство второй нитки ГКК — от Северной станции аэрации до Новой улицы в поселке Лахта. Это участок длиной 2,9 км, глубина его залегания достигает 60 метров. На втором этапе предусмотрены монтаж 4,2 км от поселка Лахта до Планерной улицы общей стоимостью около 19,9 млрд рублей. Таким образом из городского бюджета и средств Водоканала на строительство будет направлено 8 млрд рублей. На третьем этапе планируется проложить 5,6 км от Планерной улицы до Кантемировского моста.

Полностью завершить строительство главного канализационного коллектора в Петербурге планируется в 2030 году, уточнили в региональном правительстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вышли на финальный этап строительства канализационного коллектора на Петровском острове. На объекте завершили тоннелепроходческие работы.

Андрей Цедрик