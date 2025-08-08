Стоимость проезда в общественном транспорте подорожала в Петербурге 8 августа

С 8 августа в Санкт-Петербурге начинают действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. В комитете по транспорту рассказали, насколько они превышают предыдущие.

Теперь за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах придется отдать 80 рублей, поездка в метро обойдется в 86 рублей. В случае оплаты по карте «Подорожник», тариф составит в обоих случаях 60 рублей. Единая карта петербуржца тоже даст скидку — в наземном транспорте спишут 59 рублей, в метро — 60 рублей.

Прежде разовая поездка в метрополитене обходилась пассажирам в 81 рубль, в наземном транспорте — 75 рублей.

В структуре Смольного повышение объяснили «необходимостью поддержания стабильной работы транспортной системы города и обеспечения должного уровня обслуживания пассажиров». Ввод новых тарифов позволит компенсировать эксплуатационные расходы, которые возрастают.

Татьяна Титаева