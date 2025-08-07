В доме № 103 по Невскому проспекту обвалился потолок, под завалами погиб человек
Человек погиб из-за обрушения потолка в доме № 103 по Невскому проспекту. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Под завалами оказался человек, его не удалось спасти. На место выехали МЧС, руководство управляющей организации, ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района», и временно исполняющий обязанности главы местной администрации Максим Романцов.
Подробности случившегося выясняются.