В доме № 103 по Невскому проспекту обвалился потолок, под завалами погиб человек

Человек погиб из-за обрушения потолка в доме № 103 по Невскому проспекту. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Под завалами оказался человек, его не удалось спасти. На место выехали МЧС, руководство управляющей организации, ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района», и временно исполняющий обязанности главы местной администрации Максим Романцов.

Подробности случившегося выясняются.

Дарья Астанина