Обвиняемую в поджоге машины с соперницей внутри отправили под домашний арест

Выборгский районный суд Петербурга отправил под домашний арест на два месяца (до 6 октября) Марину Рыбалко, обвиняемую в поджоге машины с женщиной внутри на парковке в Парголово. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, вечером 5 августа Рыбалко, находясь на парковке на улице Первого Мая, подожгла автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max, в котором находилась ее соперница — по предварительной версии, мотивом преступления стала ревность. Как считает следствие, обвиняемая намеревалась убить потерпевшую, однако медикам удалось вовремя оказать пострадавшей помощь. У нее диагностировали ожоги 1-й и 2-й степеней, поразившие 80% тела — волосистую часть головы, туловище, спину, руки и ноги — а также ожоговый шок второй степени.

Подозреваемая была задержана 6 августа, в тот же день ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом, которое не было доведено до конца по не зависящим от фигуранта дела обстоятельствам). Следствие ходатайствовало о заключении Рыбалко под стражу, однако суд избрал ей домашний арест — обвиняемая находится на поздних сроках беременности.

Дарья Астанина