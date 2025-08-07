Автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов и снес остановку в Красном Селе

Рано утром 7 августа в Красном Селе на проспекте Ленина у Троицкой церкви автомобиль каршеринга KIA Rio протаранил остановку и сбил двух пешеходов, которые ожидали автобуса. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник в правоохранительных структурах. Остановить движение машины помог фонарный столб.

Одна из постадавших скончалась на месте происшествия, вторую доставили в больницу с переломом ноги. Позже стало известно, что она умерла от полученных травм. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

После случившегося он попытался скрыться с места ДТП, однако не успел далеко убежать из-за сломанной ноги. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, карета скорой помощи и пожарно-спасательный расчет.

UPD: Дело находится на контроле прокуратуры Петербурга. Водителя KIA по имени Роман доставили в городскую больницу №26 на улице Костюшко. Первой погибшей было 40 лет, второй — 71 год.

Как стало известно «Ъ-СПб», в отношении водилеля полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее неосторожности смерть человека).

Андрей Маркелов