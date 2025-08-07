Депутат Цивилев разослал обращения каршеринговым компаниям после ДТП в Красном Селе

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев предложил пересмотреть условия пользования автомобилями каршеринга после ДТП со смертельным исходом в Красном Селе. В своем Telegram-канале парламентарий опубликовал скриншот обращения к главам популярных сервисов аренды машин — «Делимобиль», «Ситидрайв», «Яндекс Драйв» и BelkaCar, а также выразил соболезнования семьям погибших в аварии.

В тексте обращения отмечается, что сегодня автомобильный сервис совместного пользования играет важную роль в жизни многих жителей страны, однако стоит обратить внимание на аспект безопасности на дорогах. Как отмечает господин Цивилев, значительное количество ДТП, согласно статистике, связано с употреблением алкоголя.

«Для минимизации рисков, связанных с нарушением ПДД, предлагаем оснастить весь автопарк вашей [каждой из указанных] компании устройствами блокировки зажигания ("алкозамками"), предотвращающими начало движения автомобиля, если уровень алкоголя в крови водителя превышает допустимые нормы. Данное нововведение существенно улучшит ситуацию на дорогах и уменьшит число дорожных происшествий»,— сказано в обращении.

Также депутат предлагает назначить дополнительную финансовую поддержку (сверх страховых выплат) семьям жертв аварий, произошедших по вине водителей каршеринговых авто. Помимо этого, считает господин Цивилев, необходимо ввести обязательную процедуру проверки истории нарушений ПДД в отношении каждого потенциального арендатора, а также ограничить доступ к услугам подобных сервисов пользователям с водительским стажем менее трех лет.

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал об утренней аварии в Красном Селе. По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга снес автобусную остановку и сбил двоих пешеходов, женщин в возрасте 40 и 71 года. Обе пострадавшие от полученных травм скончались. Как сообщил нашему изданию источник в правоохранительных органах, водитель машины попытался скрыться с места ДТП, однако не смог далеко уйти из-за перелома костей ноги. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По неуточненной информации, 35-летний подозреваемый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Дарья Астанина