По факту обрушения потолка в доме на Невском возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по факту обвала потолка в доме № 103 по Невскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным СКР, вечером 7 августа при проведении работ на втором этаже здания произошло обрушение пола. Один рабочий (1995 года рождения) погиб, еще один получил травмы — его достали из-под завалов и госпитализировали.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Дарья Астанина