Дело совладельца петербургского клуба «Грибоедов» Олега Каштело передали в суд

Расследование уголовного дела в отношении совладельца петербургского ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Каштело вменяют пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму), а также ч. 6 ст. 17 п. «д» ст. 102 УК РСФСР (пособничество в убийстве, совершенном общеопасным способом).

«Следствием установлено, что 16 марта 1993 года участник ОПГ при пособничестве обвиняемого, находясь недалеко от жилых домов на улице Верности, совершил не менее 25 беспорядочных выстрелов в сторону участника Тамбовской ОПГ, в результате этого последний скончался, а злоумышленники скрылись с места происшествия»,— рассказали в управлении.

Также, считают в СКР, в июле 1997 года на улице Марата фигурант совместно с другими участниками ОПГ осуществил похищение коммерсанта. Мужчину вывезли в лесной массив в Ленобласти и убили.

В январе 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян экс-спецназовец СОБРа из РУБОП Сергей Максимов, который в то время был телохранителем Каштело. По версии следствия, бизнесмен решил избавиться от Максимова из страха за свою жизнь.

Также обвиняемому вменяют еще одно убийство из 2000-го — тогда без вести пропал советский спортсмен, чемпион СССР по легкой атлетике Вячеслав Бордуков. Как установили в СКР, летом того года двое под руководством Каштело напали на Бордукова и убили его в гараже на Уманском переулке из-за автомобиля Audi A6. Тело закопали на территории лесного массива, останки были обнаружены лишь в 2024 году – по наводке киллера Дмитрия Карлика, который сейчас отбывает в Израиле шесть пожизненных. По данным «Фонтанки», на сделку со следствием Карлик пошел из-за возможности выйти на свободу в РФ путем заключения контракта. Тем не менее израильская сторона не спешит выдавать своего «самого известного убийцу».

Каштело в настоящее время также находится в Израиле, где отбывает срок за совершение шести убийств. Там же следователь из СКР в ходе командировки предъявил ему обвинение по указанным статьям.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого он полностью признал вину в совершении преступлений. Еще один из участников ОПГ к настоящему времени скончался»,— добавили в СКР.

В ведомстве сообщили, что всего в рамках расследования дела Каштело было допрошено 40 свидетелей, проведено более 20 различных судебных экспертиз. Также следователи изучили множество архивных дел, работы по поиску останков велись на большой территории с привлечением землеройной техники.

«Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о его [Каштело] причастности к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— подытожили в пресс-службе ведомства.

Подробнее о деле Каштело читайте в материале «Модному ресторатору снова припомнили былую расправу».

Дарья Астанина