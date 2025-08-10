Территорию Судебного квартала на Тучковом буяне благоустроят за 380 млн рублей
Застройщики квартала Верховного суда на проспекте Добролюбова заключили крупный контракт на благоустройство территории. Об этом пишет «Фонтанка».
Договор общей суммой 380 млн руб. был заключен в начале августа. Заказчиком выступает Ремонтно-строительное управление управделами президента, оно провела закупку у единственного поставщика. Согласно документам, речь идет о «строительстве комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, инженерно-технического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом)».
Срок действия договора — до 15 сентября следующего года. Объем финансирования на 2025 год — 150 млн руб., на 2026-й — 230 млн руб.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что проект Судебного квартала на Тучковом буяне подорожал почти на 20 млрд рублей.