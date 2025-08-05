Экс-главу радиотехнической службы ВМФ приговорили к 9 годам колонии за взятки

Бывшего начальника радиотехнической службы ВМФ России Олега Лопатиева приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ.

«Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева»,— сообщили в ведомстве.

Как следует из материалов дела, в период с 2022 по 2025 годы министерством обороны РФ с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» были заключены контракты на поставку техустройств на общую сумму более 400 млн руб. Ответственным за контроль качества поставляемой продукции являлся Лопатиев. За указанный период, установил суд, фигурант получил от руководства компаний более 8 млн руб. взяток. Условия контрактов выполнены не были, государству был причинен значительный ущерб, добавили в ГВСУ СК РФ.

Лопатиева признали виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима. Также осужденный оштрафован на 16,5 млн руб. и лишен права занимать должности в органах государственной власти на протяжении трех лет.

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Дарья Астанина