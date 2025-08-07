Экс-депутат петербургского ЗакСа стал владельцем холдинга United Panel Group

Компания «Универсам "Диана"» экс-депутата Заксобрания Петербурга Александра Салаева приобрела «ЮПГ Холдинг» (United Panel Group) с входящими в него Жешартским фанерным комбинатом, «Коми лесная компания» и производителем пиломатериалов «Северо-западная лесная компания».

Согласно СПАРК-Интерфакс, бывшими владельцами «ЮПГ Холдинга» с равными долями по 50% значились структура инвесткомпании Proxima Capital Group (PCG) и Игорь Беккер. В PCG «Ъ» подтвердили продажу актива.

United Panel Group существует с 1999 года. Холдинг выпускает под одной торговой маркой различные виды древесно-плитных материалов для мебельной, строительной и других отраслей промышленности.

На балансе компании три производственные площадки в Коми, Кировской области и Удмуртии с объемом производства фанеры — 200 тыс. кубометров в год и МДФ — 120 тыс. кубометров в год.

Владимир Колодчук