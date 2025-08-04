Завершены конкурсные процедуры по подготовке территории для Широтной магистрали

АО «ЗСД» завершило конкурсные процедуры по выбору генподрядчиков для подготовки территории для строительства 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Теперь в Петербурге начинается сам этап подготовки территории для сооружения автотрассы протяженностью 14,1 км, сообщили 4 августа в городском комитете по инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Приступить к переустройству инженерных коммуникаций и освобождению территорий 2-4 этапов, включая демонтаж зданий и сооружений, а также обследованию земельных участков на наличие взрывоопасных объектов, намерены уже в ближайшее время, отметили Смольном.

В рамках работ по подготовке территории планируется переложить, в частности, переложить более 75 км линий электропередач, 14,8 км сетей водоснабжения, 4,5 км канализации, 8,8 км сетей связи и свыше 10 км газопровода. Кроме этого, необходимо выполнить работы по переустройству сетей инфраструктуры ОАО «РЖД» при реализации путевого развития транспортного узла «Волковская».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства этапа 4.1 Широтной магистрали с мостом через Неву. Также сообщалось о стартовавших общественных обсуждениях проекта новой развязки ШМСД на участке от улицы Кржижановского до Ленской улицы.

Подробнее о строительстве нового линейного инфраструктурного объекта в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «ШМСД готовится к второму этапу».

Андрей Цедрик