По факту затопления буксира «Капитан Ушаков» в Петербурге возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по факту затопления морского буксира «Капитан Ушаков» у причала на территории Балтийского завода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западное МСУТ СК РФ Фото: Западное МСУТ СК РФ

Буксир дал крен на правый борт вечером 8 августа, и уже к утру 9-го числа часть судна оказалась под водой Большой Невки. Пострадавших в результате произошедшего не было, общая сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Следствие разбирается в обстоятельствах случившегося.

Буксир «Капитан Ушаков» принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. Его спустили на воду в июне 2022-го.

Дарья Астанина