США намерены ввести 100-процентные пошлины на микросхемы и полупроводники

Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести пошлины размером в 100% на микросхемы и полупроводники. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме, посвященного намерению компании Apple вложить $600 млрд в экономику США в ближайшие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и глава Apple Тим Кук

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп и глава Apple Тим Кук

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По его словам, компании, производящие оборудование на территории США не будут платить пошлины. «Если вы строите в Соединенных Штатах, вы не должны будете платить»,— сказал он.

«Если вы говорите, что строите, но не строите, мы возвращаемся назад и суммируем это»,— добавил президент США.