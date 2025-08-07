Трамп: есть хороший шанс, что встреча с Путиным состоится очень скоро
Президент США Дональд Трамп заявил, что у спецпосланника Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина прошли очень хорошие переговоры.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро»,— сказал он во время выступления в Белом доме.
На вопрос о том, близка ли сделка по Украине, господин Трамп ответил, что не хочет давать оценок, так как уже был разочарован раньше.
6 августа прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перспектива встречи президентов на следующей неделе пока остается открытой, но руководители могут созвониться в ближайшие пару дней.
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