NYT: Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. После этого господин Трамп планирует провести встречу совместно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам собеседников газеты, Дональд Трамп рассказал о своих планах в телефонном разговоре с европейскими лидерами 6 августа. Президент США говорил, что планирует встречи с участием только трех человек, без участия европейских коллег. Один из источников добавил, что в Европе согласились с намерениями господина Трампа.

Пока неясно, согласны ли Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговоры при посредничестве Дональда Трампа. При этом, как отмечает NYT, господин Зеленский участвовал в телефонном звонке и выразил желание завершить конфликт, но «честным концом».

К телефонному разговору присоединились в том числе премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

6 августа в Кремле прошла встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. В Москве встречу назвали полезной и конструктивной, в Вашингтоне — очень продуктивной. Позднее Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».