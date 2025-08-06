Станислав Черчесов возвращается в российский футбол. Бывший тренер сборной России подписал контракт с клубом «Ахмат». Ранее руководство уволило Александра Сторожука, с которым команда из Грозного проиграла четыре раза на старте сезона. Чего ждать от «Ахмата» после назначения Черчесова? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Станислав Черчесов в российском футболе — фигура культовая. Но после истории со сборной и домашним чемпионатом мира «усы надежды» были символом иностранных команд. Сначала венгерского «Ференцвароша», а потом казахской сборной. Больших успехов там Черчесов не добился и вот теперь будет работать с клубом из Грозного. Кстати, не первый раз. В 2011-м Станислав Саламович уже возглавлял грозненцев. Тогда команда еще называлась «Терек». Контракт с «Ахматом» рассчитан на три года, и приглашение Черчесова говорит о том, что клуб рассчитывает попасть в верхнюю часть турнирной таблицы, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Черчесов не пойдет в команду, которая не ставит перед собой какие-то задачи.

Станислав Саламович находится в таком статусе и у него такой настрой, что он идет туда, где есть, во-первых, бюджет, есть зарплата под него, есть хороший трансфер и состав, есть определенные цели и задачи. Тем более что контракт подписан на три года. Поэтому я думаю, что как раз приглашение Черчесова — это явная демонстрация: "мы хотим больше, хотим лучше, хотим забраться выше". И Черчесов может этого добиться».

По сообщениям инсайдеров, зарплата Черчесова в «Ахмате» составит €1,3 млн в год. Это больше, чем у Деяна Станковича в «Спартаке», и удивляться столь серьезной сумме не стоит. Уровень тренерского мастерства Черчесова, несмотря на последние неудачи, очень высок, уверен футбольный менеджер Илья Геркус: «Он еще будет много тренировать, много играть. Мне так кажется. Он очень квалифицированный и высокоуровневый специалист. Поэтому я даже не сомневаюсь в этом».

Болельщики «Ахмата» наверняка будут ждать от Черчесова, которому скоро исполнится 62 года, если не чудес, то положительной динамики. Ведь пока команда с нулем очков плотно обосновалась в нижней части турнирной таблицы. Но получится ли сдвинуть дело с мертвой точки быстро? Ведь тренер, каким бы звездным и профессиональным он ни был, все-таки работает в связке с другими подразделениями клуба, подчеркивает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Реальный результат — это ведь не только работа тренера, но и серьезная работа спортивного отдела.

Я думаю, что руководители должны понимать критерии того, как оценивать работу тренерского штаба и спортивного отдела».

Да еще и дебют Станислава Саламовича в эти выходные придется на игру с «Зенитом». Как «Ахмат» во главе со своим звездным наставником будет решать столь серьезную проблему, посмотреть очень любопытно. Тем более что эту встречу в субботу, 9 августа, в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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Владимир Осипов