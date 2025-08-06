«Клуб рассчитывает попасть в верхнюю часть турнирной таблицы»
Владимир Осипов — о назначении Станислава Черчесова тренером клуба «Ахмат»
Станислав Черчесов возвращается в российский футбол. Бывший тренер сборной России подписал контракт с клубом «Ахмат». Ранее руководство уволило Александра Сторожука, с которым команда из Грозного проиграла четыре раза на старте сезона. Чего ждать от «Ахмата» после назначения Черчесова? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Станислав Черчесов в российском футболе — фигура культовая. Но после истории со сборной и домашним чемпионатом мира «усы надежды» были символом иностранных команд. Сначала венгерского «Ференцвароша», а потом казахской сборной. Больших успехов там Черчесов не добился и вот теперь будет работать с клубом из Грозного. Кстати, не первый раз. В 2011-м Станислав Саламович уже возглавлял грозненцев. Тогда команда еще называлась «Терек». Контракт с «Ахматом» рассчитан на три года, и приглашение Черчесова говорит о том, что клуб рассчитывает попасть в верхнюю часть турнирной таблицы, уверен комментатор Александр Аксенов:
«Черчесов не пойдет в команду, которая не ставит перед собой какие-то задачи.
Станислав Саламович находится в таком статусе и у него такой настрой, что он идет туда, где есть, во-первых, бюджет, есть зарплата под него, есть хороший трансфер и состав, есть определенные цели и задачи. Тем более что контракт подписан на три года. Поэтому я думаю, что как раз приглашение Черчесова — это явная демонстрация: "мы хотим больше, хотим лучше, хотим забраться выше". И Черчесов может этого добиться».
По сообщениям инсайдеров, зарплата Черчесова в «Ахмате» составит €1,3 млн в год. Это больше, чем у Деяна Станковича в «Спартаке», и удивляться столь серьезной сумме не стоит. Уровень тренерского мастерства Черчесова, несмотря на последние неудачи, очень высок, уверен футбольный менеджер Илья Геркус: «Он еще будет много тренировать, много играть. Мне так кажется. Он очень квалифицированный и высокоуровневый специалист. Поэтому я даже не сомневаюсь в этом».
Болельщики «Ахмата» наверняка будут ждать от Черчесова, которому скоро исполнится 62 года, если не чудес, то положительной динамики. Ведь пока команда с нулем очков плотно обосновалась в нижней части турнирной таблицы. Но получится ли сдвинуть дело с мертвой точки быстро? Ведь тренер, каким бы звездным и профессиональным он ни был, все-таки работает в связке с другими подразделениями клуба, подчеркивает футбольный менеджер Юрий Белоус:
«Реальный результат — это ведь не только работа тренера, но и серьезная работа спортивного отдела.
Я думаю, что руководители должны понимать критерии того, как оценивать работу тренерского штаба и спортивного отдела».
Да еще и дебют Станислава Саламовича в эти выходные придется на игру с «Зенитом». Как «Ахмат» во главе со своим звездным наставником будет решать столь серьезную проблему, посмотреть очень любопытно. Тем более что эту встречу в субботу, 9 августа, в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
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