ЦБ ожидает снижения годовой инфляции до 8,5% в конце сентября

Банк России ожидает, что среднегодовая инфляция по итогам третьего квартала опустится до 8,5%. Об этом говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору. По итогам второго квартала текущего года годовая инфляция составила 9,4%. Она оказалась ниже апрельского прогноза в 10,1%.

«В связи с более быстрым, чем ожидалось в апреле, замедлением темпа роста потребительских цен прогноз годовой инфляции на конец 2025 года понижен»,— говорится в комментарии. Инфляция продолжила активно замедляться по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года, отметили в ЦБ. На это повлияла жесткая денежно-кредитная политика, считают там. Темп роста цен составил 4,8% с сезонной корректировкой в годовом выражении.

Базовый прогноз ЦБ предполагает, что с учетом применения жестких методов годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем. Это же поможет вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, считают в ЦБ.