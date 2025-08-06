ЦБ продолжит применять жесткие методы, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году

В Банке России опубликовали резюме обсуждения ключевой ставки, которое прошло 25 июля. Участники заседания пришли к выводу, что поддерживать жесткие денежно-кредитные условия необходимо продолжительное время. Это позволит вернуть инфляцию к цели в 4% в 2026 году, а также вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они (участники заседания.— "Ъ") отметили, что даже при снижении ключевой ставки достаточная жесткость денежно-кредитных условий будет поддерживаться при уменьшении инфляции и инфляционных ожиданий»,— говорится в резюме.

Возвращение инфляции к цели в базовом сценарии предполагает среднюю ключевую ставку в рамках 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026-м. Решения по ставке регулятор будет принимать в зависимости от того, насколько устойчиво будет замедляться инфляция, а также от динамики инфляционных ожиданий, говорится в материале.

25 июля регулятор снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Сигнал на будущее регулятор по итогам Банк России оставил нейтральным. Он сохранил для себя свободу действовать по «инфляционным обстоятельствам».

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