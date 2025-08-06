В Китае откроют институт изучения барбекю

В городе Юэянь китайской провинции Хунань откроется Научно-исследовательский институт (НИИ) барбекю. Соглашение о совместном открытии учреждения подписали Юэянский открытый университет и Ассоциация барбекю Юэяна. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Авторы инициативы заявляют, что институт должен повысить уровень профессионализма в сфере стритфуда и подготовить новые кадры для индустрии.

Учебная программа рассчитана на 3 года, включая шестимесячную стажировку. Ежегодно в НИИ барбекю хотят набирать от 50 до 100 студентов. Помимо кулинарных навыков студентам придется учиться управлению бизнесом. Направление рассчитано не только на выпускников школ, но и на уже работающих в отрасли специалистов.

SCMP приводит данные, согласно которым в 2024-ом году доход от индустрии барбекю составил $421,9 млн, к 2030-му году этот показатель может достигнуть $606,5 млн. В Юэяне, где откроется институт, открыто более 2 тыс. заведений барбекю, которые создают около 50 тыс. рабочих мест.