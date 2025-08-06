ЦБ: ВВП в первом квартале вырос ниже ожидаемого уровня

Банк России сообщил, что рост ВВП в первом квартале 2025 года составил 1,4% в годовом выражении. Регулятор уточнил, что показатель оказался ниже прогнозируемого уровня.

«Фактические данные за первый квартал свидетельствуют о более быстром, чем ожидалось в апреле, охлаждении внутреннего спроса»,— говорится в комментарии ЦБ (.pdf). В публикации также указано, что рост ВВП во втором квартале составил 1,8% в годовом выражении.

Как прогнозирует регулятор, в третьем квартале рост экономической активности останется сдержанным. В четвертом квартале годовой темп прироста ВВП ожидается в диапазоне от 0% до 1% «из-за эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года».

Банк России также обновил прогноз роста ВВП в следующие годы. Ожидается, что в 2026-м он составит 0,5-1,5%, в 2027-м — 1,5-2,5%.

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