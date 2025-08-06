Услуги остывают за обработкой

Вслед за промышленным индексом PMI (см. “Ъ” от 4 июля) композитный PMI в РФ (промышленность и услуги, прокси-ВВП) в июле закрепился в отрицательной зоне на уровне 47,8 пункта (см. график) против 48,5 пункта в июне (показатель ниже 50 пунктов говорит о спаде экономической активности в частном секторе). Усилившийся спад в июле стал самым резким с октября 2022 года и отражает ускорение сжатия производства как в обработке, так и в секторе услуг, отмечают авторы исследования из S&P Global. «Снижению активности способствовало дальнейшее сжатие новых заказов в российских компаниях частного сектора. Темпы сокращения оказались самыми резкими с декабря 2022 года на фоне спада притока новых заказов у производителей товаров и поставщиков услуг»,— поясняют там. Между тем возобновление роста численности персонала в сфере услуг привело к новому подскоку общей занятости — численность рабочей силы в обработке снижалась медленнее. Несмотря на ускорение по сравнению с минимумами июня, темпы роста цен на сырье и инфляция производственных затрат оставались сдержанными в обоих секторах.

Пока зафиксированное Росстатом снижение промпроизводства в июне (месяц к месяцу с учетом сезонности) аналитики Райффайзенбанка называют «очередным сигналом в копилку признаков мягкой посадки экономики». При этом, учитывая, что во втором квартале промышленность смогла вырасти на 1,7% квартал к кварталу с исключением сезонности (против спада на 3,4% кварталом ранее), с высокой вероятностью рост ВВП выйдет в плюс (и сценарий технической рецессии маловероятен), считают они.

По мнение аналитиков Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, замедление экономики будет усиливать несбалансированность бюджета (см. текст рядом). Негативные тенденции могут быть усилены внешними шоками, ухудшением платежного баланса и девальвацией рубля, добавляют они в актуальном краткосрочном прогнозе ВВП. «При условии перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики во второй половине года и при отсутствии внешних шоков мы ожидаем замедления экономического роста по итогам года до 1,2%. Баланс рисков смещен в пользу более существенного замедления экономической активности… Если же по итогам года внешнеэкономическая ситуация будет ухудшаться, то будут формироваться более жесткие условия для российской экономики. При таком развитии событий усилия должны быть направлены на удержание роста как такового»,— заключают они.

Артем Чугунов