FT: Китай задумался о запуске в стране стейблкойнов

Вслед за запуском в Гонконге режима лицензирования стейблкойнов с привязкой к гонконгскому доллару об аналогичном проекте задумались и власти Китая, пишет Financial Times (FT). При этом в центробанке и Коммунистической партии опасаются, что погоня за передовыми технологиями может значительно ослабить контроль государства над финансовыми потоками в стране, пишет газета.

Гонконг начал проект по лицензированию токенов, привязанных к фиатной валюте, 1 августа. Вступивший в силу закон запустил переходный шестимесячный период, в течение которого будут действовать временные правила лицензирования и выдаваться временные лицензии, которые могут быть отозваны уже через три месяца. При этом центробанк Гонконга сразу предупредил, что намерен выдать небольшое количество таких лицензий на выпуск стейблкойнов.

В Китае же сторонники запуска аналогичного проекта говорят о том, что быстрое распространение в мире токенов с привязкой к американскому доллару только укрепляет доминирование США в мировой экономике, пишет FT. По данным источников газеты, за последние пару месяцев власти выслушали мнение множества экспертов, чтобы выработать план дальнейших действий в области регулирования криптовалют в целом и стейблкойнов в частности. Но пока власти пришли к главному выводу: любой будущий проект должен отвечать «особым национальным условиям» Китая и не привести в итоге к массовому оттоку капитала.

Кирилл Сарханянц