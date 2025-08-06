Минпромторг разрабатывает стандарты готовой еды вместе с торговыми сетями

Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями «Магнит», X5, «Вкусвилл», «Лента» и «Яндекс лавка» работает над составлением нового стандарта готовой еды. Замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что министерство с Роскачеством уже утвердили ГОСТ для работы фабрик-кухонь и кулинарий.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы Минпромторга Роман Чекушов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Уже разработан ГОСТ (введен в действие 01.06.2025), который адаптировал обязательные требования системы управления производством пищевой продукции (ХАСПП) для производителей готовой еды»,— сказал господин Чекушов после визита на фабрику-кухню «Азбука вкуса» (цитата по ТАСС).

В сообщении министерства отметили, что понятие «готовой еды» необходимо зафиксировать в законе, поскольку этот рынок активно развивается. Его росту способствовали торговые сети, которые наращивают инвестиции в производство и продажу готовой еды: строят собственные производства, расширяют сеть поставщиков, увеличивают ассортимент готовых блюд на полках магазинов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Готовить не готовы».