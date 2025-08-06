Житель Башкирии похитил человека и отрезал ему ухо

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор жителю Октябрьского, признав его виновным в похищении человека, совершенном в составе группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Приговор — девять лет колонии строгого режима, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В суде установили, что подсудимый, представившись сотрудником правоохранительных органов, похитил незнакомого ему человека. В подвале некоего промышленного предприятия он избил потерпевшего и отрезал ему ухо.

Подсудимый не признал вину. Он попросил судью переквалифицировать обвинение на самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Венера Хисамова