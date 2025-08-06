В Уфе на несколько дней закроют движение по улицам Пушкина и Советской

В Уфе закроют проезд по нескольким улицам, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса. С 9:00 15 августа до 21:00 30 августа будет невозможно движение по улице Пушкина — от Цюрупы до Советской улицы. С 9:00 21 августа до 23:59 27 августа перекроют улицу Пушкина — от Цюрупы до Ленина и Советскую улицу — от Заки Валиди до Пушкина.

Причина — проведение Дней армейской культуры, третьего Фестиваля классической музыки «Романтика осени», четвертого Всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев» и заседания Совета при главе Башкирии по вопросам развития культуры и искусства.

Венера Хисамова