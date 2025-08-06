Главу УК Виктора Старокожева задержали по делу о мошенничестве

Челябинские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за ненадлежащего обслуживания ООО «УКИКО» многоквартирных домов на территории Челябинской области. Главой управляющей компании являет Виктор Старокожев, он задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании «УКИКО» не исполнял обязанности по управлению 558 многоквартирными домами. Жителям домов не оказывались услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

Директор компании, по версии следствия, организовал рассылку ложных платежных документов владельцам квартир и нежилых помещений, что позволило ему похитить более 1 млн руб. Эти средства были переведены на счета компании и использованы по усмотрению руководства. Фигурант уголовного дела задержан, проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

По данным сервиса Kartoteka.ru, «УКИКО» зарегистрировано в городе Истра Московской области. Его бенефициаром и генеральным директором является Виктор Старакожев. Он же является учредителем и гендиректором в нескольких управляющих компаниях Екатеринбурга.

Мария Игнатова