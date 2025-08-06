Зампред комитета ТПП Вадим Салтыковский арестован по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 25 сентября) сотрудника Торгово-промышленной палаты (ТПП) и профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского. Его обвинили в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РЭУ им. Плеханова Фото: РЭУ им. Плеханова

О просьбе следствия взять господина Салтыковского под стражу стало известно 29 июля. Подробности дела не раскрываются. По вменяемой статье (ст. 275 УК) фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вадим Салтыковский занимает пост зампреда комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП. Он также был замглавы отдела продвижения в международном научно-образовательном пространстве в МГУ и РЭУ им. Плеханова. В последнем он также вел курсы по мировой экономике. Профессор имеет научную степень доктора экономических наук.

Никита Черненко