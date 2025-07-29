Зампреда комитета ТПП Салтыковского хотят арестовать по делу о госизмене

В Лефортовском районном суде Москвы появилась карточка дела против сотрудника Торгово-промышленной палаты (ТПП) Вадима Салтыковского. Он занимает пост зампредседателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП. Его обвиняют в госизмене.

Подробности дела против господина Салтыковского не сообщаются. По инкриминируемой статье (ст. 275 УК) ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Господин Салтыковский — доктор экономических наук. Он работал замначальника отдела продвижения в международном научно-образовательном пространстве в МГУ и РЭУ им. Плеханова. Профессор также является заместителем директора Государственного университета управления (ГУУ). Работал в РУДН, на сайте университета его упоминают как профессора МГИМО.

Никита Черненко