В Иране казнили агента «Моссада» за передачу местоположения физика-ядерщика

В Иране казнили гражданина исламской республики Рузбеха Вади, обвиненного в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Фигурант работал в правительственной организации и имел доступ к секретным данным. По данным следствия, Рузбех Вади был завербован «Моссадом» в интернете. За работу ему были обещаны ежемесячные выплаты. Для встречи с сотрудниками израильских спецслужб осужденный ездил в Вену под предлогом прохождения учебных курсов.

Следствие утверждает, что после возвращения в Иран мужчина еженедельно отправлял «Моссаду» данные об организации, в которой он работал. Кроме того, он передал данные о местонахождении одного из физиков-ядерщиков, погибшего в результате атаки Израиля. После возвращения в Тегеран фигурант некоторое время находился под наблюдением иранских правоохранительных органов. Он был задержан сразу после установления связей с «Моссадом». Обвиняемый признал вину.

Несколько иранских ученых-ядерщиков и высокопоставленных военнослужащих погибли во время атак Израиля, начавшихся 13 июня. Армия обороны Израиля заявляла, что убитые физики занимались развитием ядерной программы Ирана. 24 июня вступило в силу перемирие сторон.