По делу экс-совладельца пермского порта возник вопрос о подсудности

Дзержинский райсуд Перми не стал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь» и совладельца общества Чарльза Батлера. Как сообщает Properm.ru, оно было передано по подсудности в Ленинский районный суд. С этим не согласились защитники фигуранта и обжаловали это решение в Пермском краевом суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Батлер.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Чарльз Батлер.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Батлер заочно обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2009–2012 годах вместе с экс-директором порта Мареком Кинцлом он похитил имущество организации на сумму более 1 млрд руб. С 2017 года Чарльз Батлер, который является гражданином Великобритании, не проживает в России. Он объявлен в розыск, поэтому уголовное дело, по данным «Ъ-Прикамье», может быть рассмотрено в заочном порядке.