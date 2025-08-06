В Уфе отключили воду в 116 домах, детсаду и перинатальном центре

В Октябрьском районе Уфы без горячей воды остались 11 зданий, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Воду отключили в домах 211, 213, 215, 217, 213/2 на улице Менделеева, домах 43, 45, 45а, 47 на 50 лет СССР, доме 2 на улице Абрамовой, а также в детском саду №248.

Без горячей воды остались девять зданий в Орджоникидзевском районе: дома 21, 23, 23/1, 25 на улице Свободы, дома 34, 36, 38 на улице Невского и дом 133 на Кольцевой улице, а также городской клинический перинатальный центр.

В Кировском районе без холодной воды остались 98 частных домов на улице Пугачева, на Прибельской, Бельской улицах, а также в Прибельском переулке.

Причина отключения воды и время завершения работ не указываются.

Венера Хисамова