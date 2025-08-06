В Нижегородской области штраф для безбилетников хотят увеличить в пять раз

Правительство Нижегородской области прорабатывает вопрос увеличения штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте до 5 тыс. руб. Сейчас сумма штрафа составляет 1 тыс. руб., сообщили в областном Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Сроки изменения суммы штрафов за безбилетный проезд пока не определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

И.о. директора ЦРТС Александр Бачурин считает, что нынешний размер штрафа перестал обеспечивать должный эффект: «Повышение позволит существенно сократить число «зайцев» в общественном транспорте».

В 2024 году должностные лица ЦРТС получили право возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях за безбилетный проезд, неоплаченный провоз ручной клади и неправомерное использование льготных транспортных карт.

В первом полугодии 2025 года контролеры ЦРТС составили 936 протоколов. Общая сумма штрафов по вынесенным постановлениям составила 1,2 млн руб. Оплачено 449 штрафов на сумму 621 тыс. руб. В отношении 105 нарушителей материалы переданы в Федеральную службу судебных приставов. Штрафы с них будут взысканы в принудительном порядке.

Региональные власти считают, что ужесточение административной ответственности повысит дисциплину среди пассажиров и сократит количество нарушений.

Андрей Репин