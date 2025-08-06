Султан, приятный во всех отношениях

Президент РФ Владимир Путин встретился 6 августа в Кремле с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, которого сам и пригласил посетить Россию с государственным визитом 5–10 августа. Упор в переговорах, согласно анонсу из Куала-Лумпура, был сделан на такие области сотрудничества, как торговля, образование и технологии. Однако и с точки зрения политики визит оказался не менее важен: как следовало из слов Владимира Путина, Малайзия, председательствующая сейчас в АСЕАН, способствует развитию контактов Москвы со всеми странами региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе встречи с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что монарху «доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В ходе встречи с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что монарху «доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поездка верховного правителя Малайзии Ибрагима ибни Искандара стала первым государственным визитом малазийского монарха в Россию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году. По такому случаю на базе Королевских военно-воздушных сил Малайзии отбывающему в Россию монарху устроили пышные проводы — с большим количеством провожающих политиков, оружейным салютом в исполнении солдат почетного караула из состава Первого батальона Королевского малайского полка и, наконец, национальным гимном «Негараку».

Не менее торжественно султана Малайзии, прибывшего во главе представительной делегации, встречали и в Москве, где его золотистый Boeing 737 с королевской символикой (интерьер которого, как утверждается, был создан под заказ самого монарха, известного своей страстью к авиации и обладающего лицензией пилота) приземлился днем 5 августа. У трапа султана Ибрагима встретил министр науки и высшего образования, сопредседатель российско-малазийской межправительственной комиссии Валерий Фальков, после чего в честь высокого гостя военный оркестр исполнил гимны России и Малайзии. И уже после торжественного выхода почетного караула Его Величество отбыл в свою гостиницу.

Отметим, что верховным правителем Малайзии Ибрагим ибни Искандар стал относительно недавно — в конце января 2024 года. Кресло султана всей страны досталось ему по итогам выборов.

В Малайзии действует уникальная система федеративной выборной монархии: верховный правитель страны избирается сроком на пять лет из числа султанов девяти штатов, одним из которых — султаном Джохора — и является нынешний московский гость.

Сообщая повестку встречи президента Владимира Путина с султаном, пресс-служба Кремля была лаконичной: «Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы».

Анонс Куала-Лумпура был более детальным. Еще 2 августа королевский дворец заявил, что визит в Россию будет способствовать укреплению связей и расширению сотрудничества в таких областях, как торговля, образование и технологии. «Этот визит также отражает важную роль малазийской монархии в развитии дипломатии страны»,— отметил дворец в заявлении.

Сообщалось также, что султан Ибрагим намерен посетить Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), технологический и инновационный центр «Точка кипения», а затем 8 августа планирует отправиться в Казань, где его ждет встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посещение Казанского вертолетного завода.

Но центральным событием всего визита, безусловно, стала встреча в Зеленой гостиной Кремля с Владимиром Путиным, которая прошла 6 августа, почти сразу же после того, как российского президента покинул спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Отметив хорошо налаженный политический диалог Москвы и Куала-Лумпура, российский лидер поблагодарил Его Величество за то, что Малайзия не только поддерживает двусторонние отношения с Россией, но и способствует развитию контактов Москвы со всеми странами региона. А также высоко оценил сотрудничество двух стран на международных площадках: по линии АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году, и по линии БРИКС, к которому эта страна Юго-Восточной Азии примкнула в качестве партнера в январе этого года, наряду с Белоруссией, Боливией, Вьетнамом, Казахстаном, Кубой, Нигерией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

Традиционно был упомянут и товарооборот, который, по словам хозяина мероприятия, «растет очень хорошими темпами» («за январь—май этого года рост товарооборота у нас составил более 40%»). Приводить конкретные цифры Владимир Путин не стал. Но, как сообщила накануне визита султана малайзийская пресса, в 2024 году объем двусторонней торговли достиг почти $2,5 млрд, благодаря чему Россия вышла на 9-е место среди торговых партнеров Малайзии среди европейских стран и на 28-ю строчку в глобальном списке.

«Я убежден, ваше величество, что ваш визит будет не только плодотворным и полезным, но хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира»,— заметил под конец своей приветственной речи президент России, напомнив, что сам бывал в Малайзии уже трижды, сохранив «самые добрые впечатления и воспоминания о посещении».

Не менее куртуазным оказалось и ответное слово монарха, отметившего, что в Малайзии воспринимают «Россию как партнера, которому можно доверять», и выразившего надежду, что его визит позволит улучшить отношения двух стран. Он отметил также, что «давно мечтал» встретиться с президентом России.

После этого обмена любезностями собеседники продолжили переговоры в формате государственного обеда. Какие именно темы поднимались за обеденным столом, прессе сообщать не стали. Возможно, помимо прочего, обсуждались перспективы поставок российской нефти в Малайзию и ряд соседних государств, а также российских инвестиций в инфраструктуру по приему газа, о чем шла речь в ходе официального визита в Россию премьера Малайзии Анвара Ибрагима в середине мая этого года.

Наталия Портякова