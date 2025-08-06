В Приднестровье вновь продлен режим ЧС из-за остановки поставок российского газа

Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики продлил режим чрезвычайного ситуации в экономике до 31 августа, сообщил Telegram-канал парламента. Режим был введен 11 декабря 2024 года после остановки транзита российского газа в непризнанную республику.

«Проблема стабильного обеспечения республики голубым топливом до сих пор не решена, что продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье»,— сказано в сообщении законодательного органа.

Поставки газа в Приднестровье через территорию Украины продолжались до 1 января 2025 года, пока «Газпром» не прекратил их по окончании транзитного контракта. Российская компания сослалась в своем решении на неурегулированные долги своей «дочки» («Молдовагаза»), распределявшей энергоресурсы в непризнанную республику. Сейчас у «Молдовагаза» отозвали лицензию, организации предстоит определить субъект, который продолжит отвечать за снабжение Приднестровья газом.

Подробнее — в материале «"Газпром" отключили от Молдавии».