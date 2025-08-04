«Газпром» отключили от Молдавии

«Молдовагаз», в котором 50% владеет «Газпром» (MOEX: GAZP), лишен лицензии на поставки газа местным потребителям. К 1 сентября эти права перейдут госкомпании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Молдавии перед ЕС по разделению инфраструктуры транспортировки газа. С прекращением транзита из РФ через Украину «Молдовагаз» лишился выгоды долгосрочных поставок, и в этих условиях отказ от сбытового бизнеса может улучшить доходность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира «Молдовагаз» в Кишиневе

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Штаб-квартира «Молдовагаз» в Кишиневе

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердил отзыв лицензии «Молдовагаза» на поставку газа. Об этом НАРЭ сообщило 4 августа. В «Молдовагазе» 50% владеет «Газпром», 35,33% — Агентство публичной собственности Молдавии, 13,44% — Комитет управления имуществом Приднестровья, сказано в отчетности компании.

Решение, отметило НАРЭ, завершает усилия властей республики по разделению инфраструктуры транспортировки газа.

В соответствии с обязательствами Молдавии перед ЕС в рамках внедрения Третьего энергетического пакета страна должна была разделить активы «Молдовагаза» на три компании, которые будут заниматься поставкой, транспортировкой и распределением газа. Но, отмечает НАРЭ, «Молдовагаз» сообщил о невозможности завершения разделения, ссылаясь на отсутствие консенсуса среди мажоритарных акционеров.

Новым поставщиком газа в Молдавии станет госкомпания Energocom. Учитывая, что к ней потребуется присоединить около 800 тыс. потребителей, смена поставщика должна состояться к 1 сентября 2025 года, сообщает НАРЭ. Агентство также должно определить субъект, который продолжит отвечать за снабжение газом Приднестровья.

В «Молдовагазе» заявили, что приняли решение агентства к сведению и готовы подписать договор с новым поставщиком по вопросам выставления счетов и обслуживания потребителей, если за этим обратится Energocom. В «Газпроме» от комментариев отказались.

Последний пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год «Газпром» и «Молдовагаз» заключили в октябре 2021 года.

Эти объемы должны были распределяться между правым и левым берегом Днестра. Но в конце 2022 года «Газпром» вдвое сократил поставки в Молдавию через Украину, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод. После этого транзитом через Украину из РФ газ шел только в Приднестровье. С 1 января 2025 года с окончанием транзитного контракта «Газпром» прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги «Молдовагаза». «Газпром» оценивал долг в $709 млн, Кишинев этот долг не признает.

В 2024 году доходы «Молдовагаза» от продаж составили 10,04 млрд леев (46 млрд руб. по курсу ЦБ), из которых 99,9% обеспечила продажа газа. Исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан говорил, что лишение лицензии на поставки газа приведет к снижению выручки компании более чем в десять раз. В перспективе «Молдовагаз», по его словам, может продолжать оказывать услуги по распределению. Кроме того, компания, вероятно, останется посредником при поставках газа в Приднестровье, отмечал топ-менеджер.

Источник “Ъ” в отрасли поясняет, что с точки зрения «Молдовагаза» и «Газпрома» потеря лицензии на поставки газа молдавским потребителем лучше продажи транспортных активов, что было необходимо при разделении компании. По словам собеседника “Ъ”, «Молдовагаз» продолжит работать в секторе транспортировки и, возможно, даже станет более прибыльным. Сбытовой бизнес в Молдавии в последние годы имел определенные риски, а прекращение транзита газа из РФ через Украину лишило компании преимуществ долгосрочных контрактов, поясняет он.

Собеседник “Ъ” добавляет, что потеря лицензии на сбыт заставит «Молдовагаз» сократить расходы, в том числе на штат, и выручка «сожмется» в четыре-пять раз.

Кроме того, указывает он, на газовом рынке страны в ближайшие месяцы может быть небольшая турбулентность. Неясно, готов ли Energocom технически, возможно, компания будет договариваться с «Молдовагазом» о передаче или покупке сбытовой инфраструктуры, добавляет источник “Ъ”.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что отзыв лицензии у «Молдовагаза» — способ окончательно выдавить компанию с газового рынка Молдавии и не платить по ее старым, довольно большим долгам. «Такими действиями правительство убивает двух зайцев — убирает "Газпром" как собственника газовых активов на территории страны и избавляется от обязательств за прошлые поставки»,— полагает эксперт. Хотя собеседник “Ъ” считает, что решение не отразится на споре об историческом долге — «Молдовагаз» продолжает существовать, а отзыв лицензии никак не влияет на предмет спора.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев